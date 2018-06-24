Рогозин потребовал увеличить количество пусков с Восточного

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин потребовал пересмотреть планы пусков с космодрома Восточный и выйти на ежемесячные запуски, передает RT.

«Построили великий космодром, очень современный, в тайге за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — рассказал Рогозин.

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По словам главы Роскосмоса, в случае если данная задача будет реализована, молодые специалисты, приехавшие в регион из крупных российских городов, будут чувствовать свою востребованность.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что российская и американская стороны продолжат сотрудничество в космосе.

По словам Рогозина, космос остается сферой, которая не попала под действие санкций, поэтому сотрудничество России и США в отрасли будет продолжаться.