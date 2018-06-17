Турция намерена создать научную базу в Антарктике

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в твиттере заявил, что Турция планирует создать научную базу в Антарктике.

По его словам, Анкара рассчитывает создать научную базу в Антарктике к 2019 году.

Он также добавил, что с ее помощью Турция попадет в число стран, у которых есть полярные станции в Антарктике.

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Ранее сообщалось, что правительство России утвердило план развития российской антарктической экспедиции на 2018-2022 годы.

Как отмечалось, до 2020 года число русских антарктических станций будет сохраняться на уровне 2017 года, а в 2021 в число круглогодичных будет переведена станция Русская.