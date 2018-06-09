Животные Московского зоопарка привыкают к звукам болгарки

В Московском зоопарке животным подолгу приходится слушать оглушительные звуки режущего инструмента. Такую картину накануне увидел корреспондент «Газеты.Ru», посетивший зоопарк. Двое рабочих болгаркой резали плитку облицовочного гранита для замены у вольера со слонами, при этом сами животные находились в непосредственной близости от источника шума. На вопрос, почему нельзя резать гранит за территорией зоопарка, и не мешает ли это посетителям и животным, рабочий ответил – «Три месяца работаем — никто не жаловался».

Аналогичные работы с шумом и пылью ведутся и у вольера с павлинами. «Мы понимаем, что ремонт зоопарка приносит большие неудобства посетителям, но он необходим. Мы очень рассчитываем на ваше понимание. Зоопарк должен стать удобнее для животных и людей», — говорится на сайте зоопарка в разделе «Реконструкция».

Получить оперативный комментарий пресс-службы учреждения не удалось.