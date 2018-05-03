Старейший ученый Австралии отправился в Швейцарию умирать

104-летний геоботаник и эколог Дэвид Гудолл, старейший ученый Австралии, собирается завершить свою жизнь с помощью швейцарских врачей 10 мая, сообщает CNN.

У ученого нет тяжелых заболеваний, но с возрастом качество его жизни ухудшилось настолько, что на свой последний день рождения он пожелал умереть и рассказал, как он несчастен.

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«Я хочу умереть. Это не грустно. Грустно, когда кому-то не дают этого сделать», — сказал он.

Эвтаназия в Австралии будет разрешена с июня 2019 года, но процедура будет доступна лишь неизлечимо больным людям с ожидаемой продолжительностью жизни менее полугода.

«Я не хочу ехать в Швейцарию, хоть это и хорошая страна, — поделился Гудолл. — Но я должен сделать это, чтобы получить возможность умереть, запрещенную в Австралии. Мне очень обидно... Мне 104 года и у меня осталось не так много времени. Мое здоровье все ухудшается, и это делает меня несчастным».

Сбор денег на билет в Швейцарию организовала некоммерческая организация Exit International. С помощью добровольцев удалось собрать более $20 тыс. Гудолл отправился в Швейцарию бизнес-классом, перед смертью он проведет несколько дней во Франции.