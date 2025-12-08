Путин встретился с членами парламентской ассамблеи ОДКБ

Президент России Владимир Путин принял членов парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

В Кремле уточнили, что во встрече приняли участие главы палат парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана.

«В следующем году председательство переходит к Российской Федерации в ОДКБ. Мы, безусловно, будем делать все, что касается укрепления организации. И, как я уже недавно говорил своим коллегам — главам государств, безусловно, наша работа будет продолжением того, что было сделано нашими кыргызстанскими друзьями», — сказал Путин.

8 декабря прошло совместное заседание совета и 18-е пленарное заседание ПА ОДКБ на площадке Госдумы. Планировалось, что участники мероприятий обсудят вопросы противодействия вызовам и угрозам в зоне ответственности организации , а также гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ. Помимо этого, в ходе заседаний члены организации хотели обсудить проект заявления ассамблеи об обеспечении международной безопасности в условиях формирующегося многополярного мира.

Ранее Песков заявил, что Путин никогда официально не уходит в отпуск.