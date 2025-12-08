Стала известна тема встречи Зеленского с европейскими лидерами

Темой встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами Евросоюза (ЕС) в Лондоне были гарантии безопасности. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

При этом подробности об итогах самой встречи в Париже не приводят.

8 декабря украинский лидер совершил визит в Лондон, в ходе которого состоялась его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером.

До этого президент США Дональд Трамп рассказал о своем растущем разочаровании из-за нежелания Зеленского даже ознакомиться с текстом мирного плана, который был предложен Вашингтоном. По словам американского лидера, в Киеве предложением США недоволен только сам Зеленский, который намеренно затягивает переговоры. Ранее сын главы Белого дома Дональд Трамп — младший заявил, что его отец может в конечном итоге отвернуться от Украины из-за упрямства киевского руководства. Чем разочарование Трампа обернется для Зеленского и выйдут ли США из процесса мирного урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде обвинили Зеленского в том, что он раздражает главного союзника Украины.