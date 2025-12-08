На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Саратов становился целью атак дронов»: американский баскетболист о побеге из России

Игрок «Автодора» Эдвардс заявил, что покинул Россию из-за атак дронов на Саратов
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Американский баскетболист «Автодора» Терренс Эдвардс заявил, что покинул российскую команду из-за личных причин, связанных с руководством команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов. По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому», — отметил он.

О том, что Эдвардс решил не возвращаться в Россию из США, стало известно 4 декабря.

23-летний спортсмен, для которого этот контракт стал первым в профессиональной карьере, присоединился к «Автодору» в конце августа 2025 года. За время выступлений он провел 13 матчей в чемпионате, набирая в среднем 16,3 очка за игру. Летом этого года он также принял участие в одном матче за «Милуоки Бакс» в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В официальном заявлении клуб сообщил, что предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов в связи с односторонним расторжением соглашения. «Автодор» в текущем сезоне одержал две победы в 13 проведенных матчах и занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова объяснила переход под флаг Австрии.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами