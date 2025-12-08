«Саратов становился целью атак дронов»: американский баскетболист о побеге из России

Американский баскетболист «Автодора» Терренс Эдвардс заявил, что покинул российскую команду из-за личных причин, связанных с руководством команды. Его слова приводит РИА Новости.

«Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же, Саратов часто становился целью атак дронов. По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому», — отметил он.

О том, что Эдвардс решил не возвращаться в Россию из США, стало известно 4 декабря.

23-летний спортсмен, для которого этот контракт стал первым в профессиональной карьере, присоединился к «Автодору» в конце августа 2025 года. За время выступлений он провел 13 матчей в чемпионате, набирая в среднем 16,3 очка за игру. Летом этого года он также принял участие в одном матче за «Милуоки Бакс» в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В официальном заявлении клуб сообщил, что предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов в связи с односторонним расторжением соглашения. «Автодор» в текущем сезоне одержал две победы в 13 проведенных матчах и занимает предпоследнее, десятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ.

