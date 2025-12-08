На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Черным морем пролетел самолет-разведчик ВВС Великобритании

SHOT: самолет ВВС Великобритании провел разведку для ВСУ над Черным морем
Alan Wilson/Flickr

Самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании заметили в небе над Черным морем. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, воздушное судно Boeing RC-135W Rivet Joint провело разведку для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе международных вод, где диспетчерское обслуживание осуществляют российские специалисты. При этом экипаж самолета предварительно не запросил вход в данный сектор, поэтому его действия расцениваются как нарушение использования воздушного пространства.

«Из-за самолета-шпиона рейс «Победы», летевший из Стамбула в [московский аэропорт] Внуково, был вынужден набрать высоту на 300 метров», — говорится в материале.

29 ноября американский разведывательный самолет Artemis II выполнил продолжительный полет над акваторией Черного моря. Как сообщил портал Profit.ro, воздушное судно взлетело с авиабазы Михаил Когэлничану в Румынии. Самолет принадлежит американской оборонно-технологической компании Leidos и был модифицирован для выполнения разведывательных задач.

Ранее над Черным морем заметили американский самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent.

