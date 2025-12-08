В МИД России увидели в США сомнения относительно политики НАТО

Соединенные Штаты впервые официально подвергли сомнению агрессивно экспансионистскую политику НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой, комментируя обновленную Стратегию национальной безопасности США.

«США впервые фиксируют если не обязательство не расширять альянс, то, по крайней мере, официально подвергают сомнению его извечно агрессивно-экспансионистскую динамику», — сказала она.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону.

Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что в новой стратегии США признали ограниченность своих возможностей.