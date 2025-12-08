На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евросоюз упростит выдворение нелегальных мигрантов из стран объединения

Евросоюз решил упростить процедуры выдворения нелегальных мигрантов
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Совет Евросоюза (ЕС) окончательно определил свою позицию по будущему закону об ускорении и упрощении процедур возвращения лиц, незаконно пребывающих в государствах-членах объединения. Об этом сообщается на сайте совета.

Согласно заявлению, утвержденный регламент устанавливает общеевропейские процедуры возвращения мигрантов, налагает обязательства на тех, кто не имеет права на пребывание, и создает инструменты сотрудничества между странами-членами. Он также позволяет им создавать центры возвращения в третьих странах.

По словам министра иммиграции и интеграции председательствующей в Совете ЕС Дании Расмуса Стоклунда, три из четырех нелегальных мигрантов, получивших предписание о возвращении, продолжают оставаться в ЕС.

«Уверен, что новый свод правил может значительно улучшить эти показатели. Впервые у граждан третьих стран, незаконно пребывающих в Европейском союзе, появятся обязательства. Кроме того, у государств-членов появится гораздо более широкий набор инструментов», — сказал министр.

Он также отметил, что достигнутое соглашение позволит как Европейскому союзу в целом, так и отдельным государствам-членам заключать соглашения с третьими странами о создании центров возвращения.

8 декабря стало известно, что представители Евросоюза согласились освободить Польшу в 2026 году от выполнения обязательств по приему мигрантов из других стран в рамках «механизма солидарности».

Шесть стран ЕС изъявили нежелание принимать мигрантов в следующем году.

