ЕКА надеется на увлечение числа совместных проектов с Россией

Генеральный директор Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что надеется на большее число совместных проектов с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, я вижу, что во всем мире есть ряд политических проблемы, и очень хорошо, что с космосом мы сможем преодолеть эти земные проблемы, потому что нам нужны все эти связи. Поэтому я очень рад, что взаимодействие с Россией, особенно с Роскосмосом, а также с Институтом космических исследований РАН действительно продолжается, и мы с нетерпением ждем больше новых проектов и новых программ в различных сферах», — сказал Вернер.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай договорились о совместном исследовании Луны.