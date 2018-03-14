Ученые: женщины расплачиваются за детей зубами

Чем больше детей рожает женщина, тем больше зубов она теряет, предупреждают ученые из Германии и Нидерландов. Данные были опубликованы в журнале Journal of Epidemology & Community Health.

Связь количества детей и ускоренной потери зубов была замечена давно, но достоверных статистических данных до сих пор не было. Исследователи собрали данные о 34 тыс. человек, средний возраст которых составил 67 лет, из 14 стран. Женщины составили около 20 тыс. Ученые сопоставили количество детей у женщин и количество оставшихся зубов. В среднем, у них недоставало 10 зубов. Однако Чем больше детей родила женщина, тем меньше зубов у нее оставалось. Женщины, родившие троих детей, теряли в среднем на 4 зуба больше, чем те, у кого было два ребенка.

Вырабатываемые при беременности гормоны препятствуют усвоению кальция, объясняют исследователи. Кроме того, они способствуют развитию заболеваний десен. При этом беременных нередко тянет к сладкой или кислой пище, которая дополнительно повреждает зубы. Также женщинам, у которых есть несколько детей, часто бывает не до готовки здоровой пищи и походов к стоматологу. Все эти факторы в совокупности и способствуют потере зубов, полагают авторы работы. На количество зубов у отцов появление детей никак не влияло.