В США запустили ракету-носитель Atlas V с метеорологическим спутником GOES-S

Во Флориде с мыса Канаверал запустили ракету-носитель Atlas V с новым метеорологическим спутником GOES-S. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance, осуществляющей старт.

Старт был дан в 17.02 по времени Восточного побережья США.

За пуск отвечают Национальное управление по проблемам океана и атмосферы США (NOAA) и NASA.

6 февраля с космодрома на мысе Канаверал был произведен пуск самой мощной из существующих ракет Falcon Heavy.