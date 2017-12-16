В МЧС опровергли падение «внеземных объектов» в Сочи

В МЧС опровергли информацию о падении метеорита в Сочи, передает РИА «Новости» заявление представителя ведомства по Краснодарскому краю.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в окрестностях Сочи упал метеорит. Пользователи писали, что слышали мощный хлопок, некоторые видели, как в небе «с шипением и шумом пролетел неизвестный объект».

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«Заявок о предположительном падении метеорита в Сочи в экстренные службы не поступало», — заявили в ведомстве.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье», сообщив, что «падения объектов внеземного происхождения на федеральные дороги Краснодарского края и Республики Адыгея не зафиксировано, все дороги в штатном режиме».

В Сочи также произошли пожары в Доме культуры в поселке Дагомыс и на хладокомбинате.