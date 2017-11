Астронавт снял с МКС падение метеора

Итальянский астронавт Паоло Несполи снял с МКС на видео момент вхождения метеорита в плотные слои атмосферы в районе Атлантического океана. Видео он опубликовал на своей странице в твиттере.

«Мы видим много метеоров на космической станции, но мне никогда не удавалось заснять их на камеру. В этот раз мне повезло, я запечатлел яркий огненный шар. Им оказался очень быстрый метеор, который двигался со скоростью 40 километров в секунду. Загадывайте желание, я уже загадал», — сообщил Несполи.

Как передает РИА «Новости», представители Европейского космического агентства сообщили, что речь идет о небесном теле размером меньше метра, которое двигалось в два раза быстрее обычного метеора. Отмечается, что тело может быть частью метеорного потока Тауриды или Леониды.

Ранее четыре необычайно ярких метеора, пролетевших над США и Европой, привлекли внимание тысяч очевидцев.

And here a closer look! Make a wish... I already did // E qui visto da più vicino! Esprimete un desiderio... Io l'ho già fatto #VITAmission pic.twitter.com/H0q5f8hUG9