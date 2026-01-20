В России предложили создать «семейные комнаты» в аэропортах

В ОП предложили создать «семейные комнаты» в аэропортах и на вокзалах

«Семейные комнаты» по аналогии с «комнатой матери и ребенка» должны открываться в общественных местах, а также в аэропортах и на вокзалах по всей России. Об этом ТАСС рассказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он подчеркнул, что сильные снегопады, которые обрушились на Центральную Россию в новогодние праздники, показали, что транспортная инфраструктура совершенно не приспособлена для комфортного ожидания рейсов в аэропортах, когда люди с маленькими детьми спали прямо на полу.

«Я считаю, что в аэропортах у нас должны быть увеличены площади таких «семейных комнат». Думаю, что метраж должен зависеть от потока пассажиров. Эти комнаты надо увеличивать, особенно в летний сезон и в новогодние праздники», — сказал Гриб.

10 января московский аэропорт Шереметьево столкнулся с полномасштабным коллапсом из-за рекордного снегопада, вызванного циклоном «Фрэнсис». По данным СМИ, десятки рейсов были задержаны или отменены, пассажиры провели ночь в терминале, спали на полу, а выдача багажа растянулась на 5–7 часов из-за сбоев в работе лент. Ограничения на полеты сняли к полудню 10 января, однако многие рейсы продолжают задерживаться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

