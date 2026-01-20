РПЦ сообщила, что сотни частных клиник отказались от абортов в 2025 году

РПЦ: 329 российских частных клиник отказались от абортов в 2025 году

В 2025 году 329 российских частных медицинских учреждений аннулировали свои лицензии на выполнение абортов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, в 15 субъектах Российской Федерации все частные клиники поддержали эту инициативу.

«За 2025 год 329 клиник отказались от лицензий на аборт. В данный момент в 15 регионах России все коммерческие учреждения сделали этот шаг», — говорится в сообщении.

Согласно информации, представленной пресс-службой, «в период с февраля 2023 года по январь 2026 года общее количество частных клиник, предоставляющих услуги по прерыванию беременности, уменьшилось на 852 единицы – с 2 813 до 1961, что составляет около 30%.

Представители комиссии отметили, что все 89 регионов России поддержали инициативу патриарха Кирилла, направленную на ограничение абортов, и количество частных клиник, отказывающихся от лицензий на проведение абортов, продолжает расти.

Ранее правительство РФ поручило усилить контроль за клиниками, проводящими аборты.