Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Киеве произошла новая серия взрывов

В Киеве зафиксирована третья за ночь серия взрывов
Gleb Garanich/Reuters

В Киеве была зафиксирована новая серия взрывов, уже третья за эту ночь. Об этом сообщило украинское издание «Фокус».

На данный момент сигнал воздушной тревоги объявлен в Киеве, а также в ряде областей Украины, включая Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Одесскую, Полтавскую, Ровненскую, Сумскую, Харьковскую, Хмельницкую, Черкасскую и Черниговскую.

Накануне в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги.

15 января министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы успешно поразили энергетические и транспортные объекты, используемые украинской армией, склады хранения беспилотников дальнего радиуса действия и командные центры. Помимо этого, целью ударов стали временные пункты размещения украинских солдат и иностранных наемников, расположенные в 162 районах.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660667_rnd_6",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+