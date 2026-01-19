В Пакистане произошел крупный пожар в торговом центре, есть жертвы

В Пакистане в результате пожара в торговом центре погибли 14 человек

В пакистанском городе Карачи произошел пожар в торговом центре Gul Plaza, в результате которого погибли по меньшей мере 14 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на начальника полиции Джаведа Алама Одо.

По его словам, еще 60 человек числятся пропавшими без вести. При этом 18 пострадавших при пожаре уже выписаны из больницы, добавил начальник.

«Спасательные работы ведутся, и мы надеемся, что они будут завершены как можно скорее, но я не могу назвать конкретные сроки», — сказал Одо.

Торговый центр Gul Plaza расположен в густонаселенном районе Карачи. В нем располагались около 1,2 тысячи магазинов, а площадь здания превышала размеры футбольного поля.

По информации телеканала Geo TV, пожар начался на первом этаже торгового центра. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание электропроводки в магазине, продающем искусственные цветы и горшки. Возгорание было ликвидировано спустя 33 часа работ.

