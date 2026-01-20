США направят военные самолеты на базу в Гренландии

НОРАД заявило о скором прибытии своих самолетов в Гренландию

Несколько самолетов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) прибудут на американскую военную базу в Гренландии. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

«Самолеты <...> вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты будут осуществлять «поддержку мероприятий НОРАД, опираясь на прочное оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией».

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

