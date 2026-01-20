Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

США направят военные самолеты на базу в Гренландии

НОРАД заявило о скором прибытии своих самолетов в Гренландию
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Несколько самолетов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) прибудут на американскую военную базу в Гренландии. Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X.

«Самолеты <...> вскоре прибудут на космическую базу Питуффик в Гренландии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты будут осуществлять «поддержку мероприятий НОРАД, опираясь на прочное оборонное сотрудничество между США, Канадой и Гренландией».

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее эксперт оценил внезапный вывод военных бундесвера из Гренландии.
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+