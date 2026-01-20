Смартфон оказался причиной развития лишнего веса

Гаджеты постепенно влияют на здоровье, осанку и даже способствуют появлению лишнего веса, рассказала «Газете.Ru» Ксения Гуфранова, соосновательница международной сети студий балета и растяжки LEVITA.

Эксперт назвала основные причины, почему смартфон связан с лишними килограммами.

Первая — это сидячая жизнь.

«Регулярное использование смартфона часто приводит к снижению двигательной активности: вместо коротких прогулок или простых упражнений многие предпочитают пролистывать новостные ленты или соцсети. Это постепенно формирует малоподвижный образ жизни, в результате чего снижается обмен веществ и появляется риск набора лишних килограммов», — объяснила она.

Вторая причина — нарушение осанки.

«Кроме того, привычка сидеть, наклонив голову к экрану, формирует так называемую смартфонную шею — стойкую сутулую позу. Она ухудшает подвижность грудной клетки, затрудняет дыхание и в конечном итоге снижает снабжение организма кислородом. Все это напрямую отражается на метаболизме и энергетическом обмене», — заявила тренер.

Третья — сбой циркадных ритмов.

«Экран смартфона излучает синий свет, который подавляет выработку мелатонина, гормона сна. То есть засыпать становится сложнее, сон становится менее глубоким. При этом хроническое недосыпание ведет к росту уровня кортизола и увеличению тяги к сладкой и жирной пище. Недосып напрямую связан с ожирением», — подчеркнула эксперт.

Четвертая — психологический фактор.

«Психологический фактор тоже играет роль: люди часто используют смартфон для снятия стресса или скуки. В паре с едой это усиливает привычку «заедать» эмоции.

Как гаджеты убивают метаболизм», — сказала эксперт.

В совокупности все эти особенности современного образа жизни негативно сказываются на работе мышц и обмене веществ. Уменьшается так называемый NEAT — активность без упражнений. Это калории, которые мы сжигаем, когда двигаемся в течение дня: ходим, жестикулируем, встаем из-за стола. Чем дольше мы «залипаем», тем меньше тратим энергии.

«Долгое сидение и непрерывное взаимодействие с гаджетом выключают работу ягодичных мышц и мышц кора. А именно они ответственны за правильную осанку.

Нарушается кровообращение, замедляется обмен веществ, ткани становятся менее чувствительными к инсулину и увеличивается риск диабета второго типа и метаболического синдрома», — объяснила Гуфранова.

Чтобы снизить эти серьезные и вполне реальные риски, важно выработать полезные привычки. Начать стоит с простых шагов: можно установить лимиты на использование социальных сетей и экраны вообще. Полезно следовать правилу 20–20 (каждые 20 минут делать небольшой перерыв и смотреть вдаль 20 секунд). Старайтесь проходить минимум 6–8 тысяч шагов в день, даже без полноценной тренировки.

«Полезно включать упражнения для коррекции «смартфонной осанки». Самые простые из них: раскрытие грудной клетки у стены, «планка» для кора, ягодичный мостик для активации мышц таза, растяжка шеи. Классическая хореография или танцы, где акцент всегда идет на работу с осанкой, также отличные помощники в этом вопросе. Необходимо также практиковать гигиену сна — хотя бы за час до сна убирать гаджеты и использовать более приятный для глаз теплый свет», — посоветовала эксперт.

Сам по себе смартфон не несет прямой угрозы для здоровья. А вот последствия его длительного неосознанного использования — малоподвижность, нарушенный сон, стресс и неустойчивая осанка — становятся реальными факторами риска для фигуры и общего самочувствия. Регулярные паузы для физической активности, осознанное отношение к времени с гаджетом и минимальные правила осанки помогут сохранить не только стройность, но и здоровье спины, дыхательной и нервной систем, резюмировала она.

