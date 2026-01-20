Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

Изменение налогового законодательства привело к росту цен в России

«Известия»: после повышения налогов российский бизнес резко поднял цены
Илья Питалев/РИА Новости

После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве в России заметно увеличились цены. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, еще в 2025 году существенная часть российского бизнеса сразу закладывала в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать более поздних резких скачков цен. Так, логистические компании с нового года заявляли о корректировке тарифов сразу на 10–20%. В IT и цифровых услугах с этого года цены увеличились на 5–7%.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что с октября по декабрь бизнес, ожидая вступления в силу налоговых корректировок, поднял стоимость на свою продукцию до 10%. В сфере услуг — общепите, фитнесе, частной медицине и образовании — цены с января в среднем повысились на 8–10%.

Кроме того, после новогоднего ажиотажа многие предприятия сталкиваются с нехваткой товарных остатков, и рыночная конъюнктура также способствует повышению цен. Также сказывается и сезонный фактор.

29 декабря в Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что россияне в течение первых месяцев 2026 года заметят рост цен из-за повышения налога на добавленную стоимость.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4–5%.
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+