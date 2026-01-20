Изменение налогового законодательства привело к росту цен в России

После вступления в силу изменений в налоговом законодательстве в России заметно увеличились цены. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергея Катырина, еще в 2025 году существенная часть российского бизнеса сразу закладывала в новые прайсы будущие налоговые изменения, чтобы избежать более поздних резких скачков цен. Так, логистические компании с нового года заявляли о корректировке тарифов сразу на 10–20%. В IT и цифровых услугах с этого года цены увеличились на 5–7%.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что с октября по декабрь бизнес, ожидая вступления в силу налоговых корректировок, поднял стоимость на свою продукцию до 10%. В сфере услуг — общепите, фитнесе, частной медицине и образовании — цены с января в среднем повысились на 8–10%.

Кроме того, после новогоднего ажиотажа многие предприятия сталкиваются с нехваткой товарных остатков, и рыночная конъюнктура также способствует повышению цен. Также сказывается и сезонный фактор.

29 декабря в Российском союзе промышленников и предпринимателей предупредили, что россияне в течение первых месяцев 2026 года заметят рост цен из-за повышения налога на добавленную стоимость.

Ранее в Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4–5%.