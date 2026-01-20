Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуму внесут законопроект об обязанности предупреждать о звонке с помощью робота

В Госдуме предложили заранее информировать граждан об автоматизированных звонках
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об обязательном предупреждении абонентов, что разговор ведется с использованием голосового робота или синтезированной речи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Изменения предлагается внести в закон «О связи».

«Реализация положений законопроекта позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в России растет число жертв кибермошенников, которые используют в своих целях мессенджеры, технологии искусственного интеллекта, а также часто перехватывают сообщения и звонки.

До этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошли около 20 инициатив. Так, согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

Ранее эксперт рассказал о новых видах кибермошенничества в РФ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660709_rnd_6",
    "video_id": "record::45c9ec07-876b-4560-9940-f1639cdf30fb"
}
 
Теперь вы знаете
Ваш работодатель включил режим «тактической нищеты». Почему это звоночек к увольнению
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+