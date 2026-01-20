В Госдуму внесут законопроект об обязанности предупреждать о звонке с помощью робота

Группа депутатов во главе с первым замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об обязательном предупреждении абонентов, что разговор ведется с использованием голосового робота или синтезированной речи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта.

Изменения предлагается внести в закон «О связи».

«Реализация положений законопроекта позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в России растет число жертв кибермошенников, которые используют в своих целях мессенджеры, технологии искусственного интеллекта, а также часто перехватывают сообщения и звонки.

До этого в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сообщили, что во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством вошли около 20 инициатив. Так, согласно новым правилам, операторы связи и банки будут обязаны возмещать деньги абонентов и клиентов в случае мошенничества, если оно произошло из-за их бездействия после предупреждений о подозрительной активности. Все сотовые операторы должны будут передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические звонки, в реестр ГИС «Антифрод» и приостанавливать трафик по этим номерам, за исключением вызовов экстренных служб.

