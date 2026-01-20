Инфекционист оценила риски наступления пандемии из четырех вирусов в 2026 году

Новостной портал The Sun опубликовал материал, в котором сообщалось о том, что из четырех вирусов — оспы обезьян, краснухи, птичьего гриппа и лихорадки Оропуш — могут сформироваться супер-вирусы, которые ВОЗ называет патогеном X, способным вызвать пандемию в 2026 году. Однако, как рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского Университета Анастасия Кожевникова, реальную угрозу представляют только вирусы кори и птичьего гриппа.

«Разберем «угрозы» по пунктам с российской практической точки зрения. Начнем с оспы обезьян (Mpox): в России, как и в мире, после вспышки 2022–2023 гг. наработан диагностический опыт, есть схемы лечения и вакцины. Это контролируемая инфекция, а не стихийное бедствие. Тем более, и это самое главное, что вирус Mpox (вирус оспы обезьян) воздушно-капельным путем от человека к человеку не передается. Вирус Оропуш — экзотическая для России инфекция, передающаяся специфичными переносчиками в тропиках. Ее внезапная глобализация маловероятна. Она не представляет непосредственной угрозы для жителей нашей страны, кроме как для туристов, выезжающих в эндемичные регионы», — объяснила врач.

По словам Кожевниковой, чего действительно стоит бояться, так это кори, о ней западные эксперты не упомянули. Риски пандемии кори действительно растут, но не из-за мутации патогена, а из-за массового отказа от прививок.

«Корь — реальная проблема, о которой врачи кричат не первый год. Но причина — не мистическая мутация вируса, а снижение коллективного иммунитета из-за антипрививочных настроений. Корь вернулась не потому, что стала страшнее, а потому что мы стали беззащитнее. Решение — не паника, а наверстывающая иммунизация. В России существует Национальный календарь прививок, и его неукоснительное соблюдение — наша лучшая защита. Что касается краснухи, то проблема вообще представляется надуманной. Да, вирус краснухи создает определенные проблемы для беременных, но в качестве «Агента пандемии Х» ну никак не подходит», — заметила врач.

Ситуация с птичьим гриппом (H5N1) также действительно представляет угрозу. По словам Кожевниковой, распространение вируса среди млекопитающих — серьезный сигнал для эпидемиологов всего мира.

«Российские службы (Россельхознадзор, Роспотребнадзор) ведут постоянный мониторинг. Риск пандемии возникнет только если вирус приобретет устойчивую способность к передаче от человека к человеку. Пока этого не произошло. У нас есть технологии быстрого создания вакцин на основе актуальных штаммов, запасы противовирусных препаратов. Это угроза, к которой мир готовится заранее. Данная проблема не нова — о гриппе птиц известно с середины прошлого века, но пока критической мутации не произошло», — заключила инфекционист.

В заключение Кожевникова отметила: концепция Болезни X, озвученная ВОЗ, — это не предсказание, а сценарное планирование для подготовки к возможной пандемии.

«Сводить ее к конкретным четырем вирусам — грубое упрощение. Нам не нужно ждать 2026 года в ужасе. Нам нужно уже сегодня ответственно относиться к своему здоровью, поддерживать коллективный иммунитет через вакцинацию и сохранять спокойную, но бдительную позицию, основанную на фактах, а не на страшилках», — заключила врач.

