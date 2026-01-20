Размер шрифта
Общество

Рособрнадзор утвердил минимальные баллы ЕГЭ для выпускников 2026 года

Рособрнадзор: для выдачи аттестата надо сдать ЕГЭ по русскому языку на 24 балла
Виталий Аньков/РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала минимальные баллы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году.

Для получения аттестата при написании ЕГЭ необходимо получить минимум 24 балла по русскому языку, а также на выбор сдать: математику базового уровня — на оценку «удовлетворительно» или профильную математику — минимум на 27 баллов.

Для подтверждения освоения образовательной программы необходимо получить по обществознанию — минимум 42 балла, по информатике — 40 баллов, по географии — 37 баллов, по физике, химии и биологии — 36 баллов, по истории — 32 балла, по литературе — 32 балла и по иностранным языкам — 22 балла.

До этого член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что снижение минимальных проходных баллов по обязательным предметам ЕГЭ может ослабить мотивацию школьников и подорвать авторитет системы экзаменов.

В конце декабря Минобрнауки РФ не поддержало инициативу принимать в вузы по результатам четырех ЕГЭ вместо трех. Ведомство не планирует этого не только в 2026-м, но и в последующие годы.

Ранее стало известно, что российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ.

