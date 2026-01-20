Размер шрифта
В России могут ужесточить теоретический экзамен на водительские права

ТАСС: теоретический экзамен на водительские права могут ужесточить
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Проект ужесточения правил проведения теоретического экзамена на получение водительских прав подготовлен для внесения в правительство РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что общественное обсуждение проекта завершено. В настоящий момент идет подведение его итогов.

«Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что российские власти рассмотрят вопрос о внедрении автоматизированного приема экзаменов на водительские права.

Согласно документу, повышение безопасности участников дорожного движения предусматривает совершенствование системы экзаменов на получение водительских прав, в том числе рассмотрение вопроса о внедрении автоматизированного формата их проведения.

В России сдача водительских экзаменов включает два этапа — теоретический и практический. Для наиболее распространенных категорий В, С и D от традиционной «площадки» отказались: практическую часть сразу проводят в условиях городского движения.

Ранее в России предложили лишать прав за незаконное использование знака «Инвалид».
 
