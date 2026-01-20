Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о штрафах за самовольную установку тамбурной двери

В Госдуме напомнили о штрафах за самовольную установку тамбурной двери
Самовольная установка тамбурной двери на лестничной площадке в многоквартирном доме без получения согласия всех жильцов может повлечь за собой штрафные санкции в размере до 15 тысяч рублей. Об этом предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов (фракция «Единая Россия») в беседе с ТАСС.

По его словам, несанкционированная установка двери квалифицируется как административное нарушение и влечет за собой штраф. В соответствии со статьей 19.1 КоАП (самоуправство) размер штрафа составляет от 100 до 300 рублей, а согласно статье 7.21 КоАП (самовольная перепланировка) — от 2 до 2,5 тысячи рублей. В случае нарушения правил пожарной безопасности, штрафные санкции, предусмотренные статьей 20.4 КоАП, могут достигать 5–15 тысяч рублей.

Колунов подчеркнул, что лестничные клетки, лифтовые холлы и подъезды в многоквартирных домах относятся к общему имуществу, принадлежащему всем жильцам, и отдельные собственники не имеют права распоряжаться им по своему усмотрению.

Для того чтобы узаконить установку подобной двери, необходимо провести общее собрание собственников жилья и заручиться поддержкой абсолютно всех владельцев помещений в доме.

Ранее эксперт рассказал, как утилизировать новогоднюю елку и не нарваться на штраф.

