Наука

Ученые рассказали о мощной магнитной буре

ИПГ: мощность магнитной бури приблизилась к историческим рекордам
Магнитная буря, начавшаяся после удара облака плазмы от вспышки класса Х по Земле, достигла уровня G4. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Отмечается, что помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы нарушения в радиосвязи, спутниковой и радиочастотной навигации.

До этого сообщалось, что в ближайшее время ожидается начало магнитной бури уровня G4. Отметка G4 означает «очень сильную» магнитную бурю по пятибалльной шкале, где G1 — «слабо», а G5 — «экстремально сильно».

11 января ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал, представляют ли угрозу для людей взрывы на Солнце. По его словам, есть события на Солнце, которые могут отразиться на их состоянии. Ученый пояснил, что это могут быть мощные всплески или вспышки в короне Солнца, которые выбрасывают плазму. Если ее сгустки достигают Земли и они достаточно мощные, то они способствуют образованию магнитной бури.

Ранее на Солнце произошла сильная вспышка.
 
