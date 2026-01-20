Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

Названы наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

Врач Еременко: организм лучше восстанавливается при отпуске в мае и сентябре
AssiaPix/Shutterstock/FOTODOM

Оптимальным временем для отпуска, способствующим максимальному восстановлению организма, являются май, июнь, сентябрь и октябрь. Об этом сообщил РИА Новости терапевт Иван Еременко из Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области.

Еременко подчеркнул, что выбор месяца для отпуска напрямую влияет на восстановление организма и профилактику стресса. По его словам, поздняя весна и ранняя осень — лучшее время с точки зрения здоровья. В этот период наблюдается умеренная температура, продолжительный световой день, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Такие условия позволяют организму полноценно отдохнуть, улучшить качество сна, нормализовать гормональный фон и укрепить иммунитет.

По словам врача, весенний отпуск помогает активизировать обмен веществ после зимы и заряжает энергией. Осенний же отдых, по мнению Еременко, позволяет снизить риск сезонной усталости и подготовить организм к уменьшению светового дня и зимнему стрессу.

Несмотря на пользу летнего пляжного отдыха, длительное пребывание на жаре создает излишнюю нагрузку на сердце и кожу, особенно при активном времяпрепровождении.

«Зимние отпуска в холодных регионах требуют правильной подготовки: терморегуляция, одежда по погоде и постепенная адаптация, иначе повышается риск переохлаждения и простудных заболеваний», — отметил терапевт.

Ранее Госдума одобрила законопроект об отпусках для командированных в зону СВО.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660715_rnd_6",
    "video_id": "record::f5bd5c01-bdfd-4e51-bb56-aca7d766b9fd"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+