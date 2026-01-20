Размер шрифта
Финансист сравнил отношение зумеров к пенсии со сказками про Деда Мороза

Финансист Трепольский: зумеры воспринимают пенсию как сказки про Деда Мороза
Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOM

Зумеры все чаще воспринимают разговоры о будущей государственной пенсии как что-то из области сказок, вроде истории про Деда Мороза. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«На фоне такого настроя в медиапространстве набирает популярность концепция «микропенсии» или micro-retirement: человек делает длительные паузы в карьере, устраивая себе отдых не в конце трудовой жизни, а по ходу пути, меняя работу и чередуя занятость с перерывами. Этот тренд связывают с выгоранием и недоверием к идее «долгой стабильной карьеры ради пенсии». Скепсис молодежи подпитывают и вполне практичные обстоятельства, связанные с правилами пенсионной системы», — отметил Трепольский.

Он пояснил, что в России ключевые параметры страховой пенсии завязаны на индивидуальных пенсионных коэффициентах: с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла установлена на уровне 156,76 рубля, фиксированная выплата также ежегодно индексируется.

При этом накопительная часть пенсии у многих россиян фактически не пополняется после заморозки, которая действует с 2014 года, из-за чего часть будущих выплат зависит в основном от страхового стажа, официальных отчислений и набранных баллов, уточнил эксперт.

Ранее была названа минимальная пенсия в 2026 году. 

