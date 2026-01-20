Размер шрифта
Названо условие для максимальной выплаты в декрете

Для максимальной выплаты в декрете нужно заработать почти 5 млн руб. за 2 года
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимального пособия по беременности и родам в 2026 году беременной необходимо иметь совокупный доход не менее 2,225 млн рублей за 2024 год и не менее 2,759 млн рублей за 2025 год. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По словам Подольской, чтобы претендовать на максимальную выплату при стандартной продолжительности больничного (140 дней), суммарный доход за 2024 и 2025 годы должен быть не ниже заявленных сумм. При этом в расчет не включаются выплаты по больничным листам, декретные пособия и выплаты по уходу за ребенком.

Эксперт пояснила, что размер пособия определяется следующим образом: общий доход за последние два года делится на 730, а затем полученная сумма умножается на количество дней больничного по беременности и родам.

При расчете учитывается зарплата, премиальные выплаты и отпускные. Если трудовой стаж женщины невелик, то средний доход рассчитывается только за фактически отработанный период. В случае если стаж составляет менее полугода, для расчета берется региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), подчеркнула Подольская.

Максимальные выплаты по больничному в связи с рождением одного ребенка в 2026 году составляют: при стандартной продолжительности больничного (140 дней) — 955 836 рублей, при осложненных или преждевременных родах (156 дней) — 1 065 074,4 рубля, а при рождении двух и более детей (194 дня) — 1 324 515,6 рубля.

Ранее право россиянок на досрочный декрет призвали закрепить законодательно.

