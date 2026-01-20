В планетарии объяснили разницу между астрономической весной и календарной

Астрономическая весна в 2026 году наступит вечером 20 марта по московскому времени, позже календарной почти на три недели. Об этом РИА Новости рассказали в Московском планетарии.

Как пояснил представитель планетария, различие между астрономическим и календарным отсчетом связано с тем, что один основан на фактических небесных событиях, а другой – на условном делении года в календаре.

Астрономические сезоны сменяют друг друга в конкретные моменты, связанные с реальным положением Земли на орбите. Они определяются точками солнцестояний и равноденствий – моментами, когда центр Солнца проходит через определенные положения на небесной сфере.

По словам специалиста, календарные сезоны – это удобная условность, предназначенная для повседневной жизни. Это упрощенная система деления года на четыре сезона по три месяца каждый.

«Такое деление удобно для бытовых нужд и статистики, однако не отражает реальных астрономических событий. Именно поэтому между астрономическим и календарным началом сезона существует сдвиг в несколько недель», – добавил специалист.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет весна.