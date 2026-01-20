Размер шрифта
Российский хоккеист НХЛ попал в автомобильную аварию

Хоккеист «Колорадо» Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч
Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в автомобильную аварию. Об этом заявил главный тренер команды Джаред Беднар, чьи слова приводит РИА Новости.

Инцидент произошел по пути на матч регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз», который «лавины» выиграли со счетом 5:2. Травма верхней части тела, полученная в результате аварии, не позволила Ничушкину принять участие в игре.

«Ничушкин попал в автомобильную аварию по дороге на матч, и по этой причине он не был заявлен на игру. Врачи осмотрели его на арене и выявили у него незначительные повреждения. Завтра он будет обследован медиками повторно», — сказал Беднар.

30-летний россиянин в сезоне-2025/26 отыграл 38 матчей в НХЛ, набрав 27 очков, включающих 11 голов и 16 результативных передач. Его показатель полезности +3.

Ранее в США произошла массовая авария с участием более 40 автомобилей.

