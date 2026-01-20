Размер шрифта
Общество

Мошенники запугивают россиян камеральными налоговыми проверками

Мошенники используют схему обмана с камеральными налоговыми проверками
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники стали использовать новую схему, в которой они убеждают граждан в якобы необходимой камеральной налоговой проверке их доходов. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, корреспонденту агентства позвонили мошенники и сообщили о незадекларированных доходах, что, по их словам, является уклонением от уплаты налогов. Под этим предлогом они заявили о проведении камеральной налоговой проверки.

Для большей убедительности аферисты назвали реальный адрес налоговой инспекции и предоставили данные вымышленного сотрудника специализированного отдела, который должен был заниматься проверкой и выслать соответствующие документы.

Злоумышленники предлагали провести камеральную проверку для уточнения статуса доходов и переводов. Они активно препятствовали прекращению разговора, настаивая на немедленных действиях, чтобы избежать штрафов и ареста счетов.

Накануне в Госдуму внесли проект закона, направленный на защиту покупателей недвижимости от так называемой «схемы Долиной».

Ранее на российский бизнес обрушилась волна мошенничества.

