От Цезаря до Абэ: какие политики становились жертвами покушений

Выступление бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ перед избирателями было прервано двумя выстрелами, сделанными бывшим моряком, недовольным политикой экс-главы японского кабинета министров.

Абэ находился у власти почти 10 лет, что редкость для японской политики. Он проводил активные экономические реформы и слыл самым пророссийским лидером за всю историю Японии, что не оставляло равнодушным никого в японском обществе.

«Газета.Ru» вспоминает самые известные в истории случаи покушения на политиков.