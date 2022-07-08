От Цезаря до Абэ: какие политики становились жертвами покушений
Выступление бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ перед избирателями было прервано двумя выстрелами, сделанными бывшим моряком, недовольным политикой экс-главы японского кабинета министров.
Абэ находился у власти почти 10 лет, что редкость для японской политики. Он проводил активные экономические реформы и слыл самым пророссийским лидером за всю историю Японии, что не оставляло равнодушным никого в японском обществе.
«Газета.Ru» вспоминает самые известные в истории случаи покушения на политиков.
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Самое ранее задокументированное политическое убийство было совершено в 586 году до нашей эры и описано в Библии пророком Иеремией. Однако убийство вавилонского наместника Иудеи Гедалии не идет ни в какое сравнение по известности с совершенным в 44 году до нашей эры покушением на Гая Юлия Цезаря. Установленное им единовластное правление пугало нобилей, которые решили во что бы то ни стало не допустить наречения Цезаря царём. Фраза «И ты, Брут?», по легенде сказанная Гаем Юлием его ближайшему сподвижнику Марку Юнию Бруту, участвовавшему в заговоре, плотно укоренилась в массовой культуре и хорошо известна каждому школьнику
Для России самое громкое политическое убийство — теракт, повлекший за собой гибель императора Александра II. Царь, отменивший крепостное право и ставший автором монументальных реформ судебной системы и земств, пережил 10 покушений на свою жизнь, но погиб от самодельной бомбы членов организации «Народная воля». Своей цели запустить революцию террористы не добились, а единственным результатом их поступка стал затяжной период контрреформ, проведенных преемником убитого императора
Спустя 4 года после гибели Александра II знаковое убийство было совершено по другую сторону Тихого океана — в театре Форда в Вашингтоне был застрелен шестнадцатый президент США Авраам Линкольн. Убийство произошло спустя всего шесть дней после капитуляции основных сил Конфедерации и де-факто завершения Гражданской войны. Убийцей стал сторонник южан, актер Джон Уилск Бут.
На литографии слева направо: Генри Рэтбоун, Клара Харрис, Мэри Тодд Линкольн, Авраам Линкольн и Джон Уилкс Бут (1865)
Еще одно знаковое для России политическое убийство, которое, к слову, также связано с театром, было совершено в Киеве, 18 сентября 1911 года. Председатель Совета министров Российской империи Петр Столыпин был убит во время антракта на спектакле «Сказка о царе Салтане» секретным сотрудником Охранного отделения Дмитрием Богровым. По свидетельству очевидцев величайший реформатор русской истории после покушения произнес фразу «Счастлив умереть за царя»
28 июня 1914 года было совершенно политическое убийство, последствия которого трудно переоценить. Сербские террористы во главе с гимназистом Гаврилой Принципом, надеясь добиться отделения славянских регионов от Австро-Венгрии выстрелом из пистолета убили наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Сараевское убийство стало поводом для начала Первой мировой войны
Первый лидер Советской России Владимир Ленин пережил несколько покушений, но самое известное было совершено 30 августа 1918 года полуслепой эсеркой Фанни Каплан. Выступая на митинге у завода Михельсона (сейчас — Московский электромеханический Завод имени Владимира Ильича), Ленин завершил свою речь словами «Умрем, или победим!». Когда он садился в автомобиль, к нему подошла женщина с жалобой на конфискацию хлеба, после чего сделала три выстрела из пистолета, завернутого платком. Результатом этого покушения стала не смерть Ленина, а начало Красного террора
Борец за независимость Индии и самый известный пацифист XX века Махатма Ганди также стал жертвой политического убийства. Его смерть стала результатом уже третьего покушения, причем предпоследнее было совершенно за 10 дней до убийства. Индийское правительство, встревоженное этим инцидентом, настаивало на усилении личной охраны Ганди, однако он категорически отказался, заявив: «Если мне суждено погибнуть от пули безумца, я сделаю это с улыбкой». Умирая от выстрелов индуистского фундаменталиста Натхурама Годзе, Ганди жестами показал, что прощает убийцу
За всю жизнь французского национального героя, основателя и первого президента Пятой республики Шарля де Голля, на него было совершенно 32 покушения, однако ни одно из них не увенчалось успехом. Причиной большинства покушений считается политика деколонизации, которую проводил де Голль, трансформирую французскую империю во франкфонное сообщество наций
Благодаря стараниям Голивуда убийство 36-ого президента США Джона Кеннеди является одним из самых известных покушений на политиков в XX веке. Его совершил преступник-одиночка Ли Харви Освальд, мотивы которого остались неизвестными. Конспирологии подозревают в организации этого преступления всех, кого только возможно — от советских коммунистов и кубинских эмигрантов до мстящей за преследование мафии
Покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в первую очередь примечательно тем, что оно разрушило так называемое «проклятие Текумсе». Согласно легенде, оно было произнесено умирающим индейским вождём племени шауни Текумсе за нарушение белыми договора. Проклятие заключается в том, что каждый американский президент, избранный в год, без остатка делящийся на 20, умрет или будет убит до окончания срока президентских полномочий — именно это и произошло с Линкольном и Кеннеди. Рейгана же от смертельного пулевого ранения спасла современная медицина и оперативное вмешательство врачей
Убийство премьер-министра Улофа Пальме было совершено 28 февраля 1986 года на центральной улице Стокгольма Свеавеген в момент, когда глава правительства вместе с женой и без охраны возвращался из кинотеатра «Гранд». Пальме умер мгновенно, а личность преступника установили уже после его смерти, в 2000 году. Почему был убит шведский премьер до сих пор неизвестно — существуют версии об операции спецслужб, заговоре правых экстремистов и даже случайном убийстве
Одно из первых крупных политических убийств XXI века произошло в Сербии — 12 марта 2003 года в холле Дома правительства был застрелен двумя выстрелами из снайперской винтовки премьер-министр страны Зоран Джинджич. Исполнителем оказался подполковник сербской армии Звездан Йованович, который пытался отомстить премьеру за выдачу сербских деятелей и военных Международному трибуналу по бывшей Югославии
Одно из последних крупных политических убийств было совершено совсем недавно — 7 июля 2021 года в городе Петьонвиль на Гаити. Жертвой убийства стал президент республики Жовенель Моиз. Расследование убийства продолжается до сих пор, его совершила организованная группа наемников, но кто был заказчиков — пока не установлено
Покушение на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ совершил 40-летний Тэцуя Ямагами, бывший моряк, ранее он служил в силах самообороны. 8 июля 2022 года Ямагами дважды выстрелил в спину экс-премьера из самодельной двустволки. Задержанный заявил, что был «недоволен» политиком и «хотел его убить». Абэ скончался спустя несколько часов после покушения