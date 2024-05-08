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США и Румыния подтвердили готовность продолжать поддержку Украины

Белый дом: Байден и лидер Румынии готовы продолжать поддержку Украины

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Президент США Джо Байден во вторник провел переговоры со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом, они подтвердили свою готовность продолжать поддержку Украины. Об этом сообщили в Белом доме, пишет РИА Новости.

«Лидеры двух стран подтвердили твердую позицию в отношении поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Байден также поблагодарил Йоханниса за размещение американских военнослужащих в Румынии и приверженность обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.

Бухарест не впервые оказывает помощь Украине. Недавно Киев запросил аварийную мощность у Польши и Румынии во время вечернего пика потребления электроэнергии.

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщала, что на Украине фиксируется дефицит электроэнергии в вечерние часы пик из-за повреждений электростанций, в Харьковской и Днепропетровской областях действует режим ограничений.

Ранее на Украине у границы с Румынией задержали автобус с десятками уклонистов.

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