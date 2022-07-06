Хабенский, Верник, Бурковский: кто пришел на прощание с Сосновским в Москве

В Москве простились с народным артистом России Сергеем Сосновским, который умер 3 июля на 68-м году жизни после тяжелой болезни.

Церемония прощания состоялась в фойе Московского Художественного театра имени Чехова. Проститься с актером пришли близкие, поклонники и коллеги. На экране в фойе транслировались кадры из жизни и творчества артиста: его образы на сцене, фотографии встреч, выступлений.

Среди пришедших на гражданскую панихиду были худрук театра Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, актеры Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Артем Быстров и Александр Молочников.

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с коллегой сказал, что Сосновский всегда рассказывал о своих недугах в форме анекдота и никогда не жаловался.

Актер проработал в МХТ имени Чехова более 18 лет, куда перешел в 2004 году по приглашению Олега Табакова.

Кроме того, на счету актера более 60 ролей в кино, среди которых — его работы в картинах «Мой папа – Барышников», «Шулер», «Господа-товарищи», «Троцкий» и «Товарищи полицейские».

Похоронят Сосновского на Троекуровском кладбище.