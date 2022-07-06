Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россиянам рассказали о способе обнаружения программ для слежки на смартфоне 16:32
Янукович призвал Киев перестать лгать о своих победах 16:28
В Пятигорске задержаны 11 полицейских по подозрению в вымогательстве 16:25
В Забайкалье судебный пристав спас тонущую девочку 16:23
Собака усыновила 15 осиротевших утят 16:21
Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности» 16:17
ЦСКА и Газинский близки к подписанию контракта по схеме 1+1 16:16
Ведущий Fox News заявил, что лекции о мужских привилегиях приводят к массовым... 16:09
В ЦРПТ сообщили, что с начала 2022 года продажи антидепрессантов выросли... 16:06
Власти Хургады открыли пирс и разрешили плавать в месте, где акулы напали... 16:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Фото

Хабенский, Верник, Бурковский: кто пришел на прощание с Сосновским в Москве

В Москве простились с народным артистом России Сергеем Сосновским, который умер 3 июля на 68-м году жизни после тяжелой болезни.

Церемония прощания состоялась в фойе Московского Художественного театра имени Чехова. Проститься с актером пришли близкие, поклонники и коллеги. На экране в фойе транслировались кадры из жизни и творчества артиста: его образы на сцене, фотографии встреч, выступлений.

Среди пришедших на гражданскую панихиду были худрук театра Константин Хабенский, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов, актеры Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Артем Быстров и Александр Молочников.

Актер Константин Хабенский на церемонии прощания с коллегой сказал, что Сосновский всегда рассказывал о своих недугах в форме анекдота и никогда не жаловался.

Актер проработал в МХТ имени Чехова более 18 лет, куда перешел в 2004 году по приглашению Олега Табакова.

Кроме того, на счету актера более 60 ролей в кино, среди которых — его работы в картинах «Мой папа – Барышников», «Шулер», «Господа-товарищи», «Троцкий» и «Товарищи полицейские».

Похоронят Сосновского на Троекуровском кладбище.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция России на Украине. День 133-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции РФ на Украине — 133-й день
«Обязаны компенсировать убытки». В Госдуме предложили США расплатиться за COVID-19
Володин обвинил США в возникновении пандемии COVID-19
«Это требует проверки». Специалисты оценили утечку данных украинских разведчиков
Российские хакеры RaHDIt обнародовали данные первой тысячи сотрудников ГУР МО Украины
МИД РФ: Москва оповестила Индонезию о планах Путина принять участие в саммите G20
Норвегия пропустила через границу российские контейнеры для Шпицбергена
В России впервые приговорили к ограничению свободы за продажу читов для компьютерной игры
Власти Хургады открыли пирс и разрешили плавать в месте, где акулы напали на туристок
Новости и материалы
СМИ опубликовали райдер Ксении Собчак
Глава минобороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»
Россиянам рассказали о способе обнаружения программ для слежки на смартфоне
Янукович призвал Киев перестать лгать о своих победах
В Пятигорске задержаны 11 полицейских по подозрению в вымогательстве
В Забайкалье судебный пристав спас тонущую девочку
Собака усыновила 15 осиротевших утят
Шольц: Германия готова дать Украине «гарантии безопасности»
ЦСКА и Газинский близки к подписанию контракта по схеме 1+1
Ведущий Fox News заявил, что лекции о мужских привилегиях приводят к массовым убийствам
В ЦРПТ сообщили, что с начала 2022 года продажи антидепрессантов выросли на 66%
Госдума приравняла к госизмене переход на сторону противника во время военный действий
В Москве прошла премьера комедии «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли
Минобороны Канады разрешит военным носить пирсинг и делать тату на лице
Шольц заявил, что военных ВСУ уже обучают пользоваться предоставленными Киеву РСЗО
Жительницу Татарстана обвинили в истязании 10-летней дочери
Предприятие «Роскосмоса» заменит американские комплектующие для сельхозтехники
Американец обнаружил в кровати ядовитое насекомое «из ада»
Все новости
«Настойчиво рекомендовали жертвовать». В чем обвиняют петербургских генералов
МВД: генералы Умнов, Семенов и Абакумов задержаны по делу о злоупотреблении полномочиями
«Только угрозами ответных действий». Как Калининграду преодолеть блокаду со стороны Литвы
Алиханов предложил построить выделенную трассу в Калининград через территорию Литвы
«После ухода «Харлея» нам стало легче». Как живет завод Ural
В Ural заявили, что не будут выпускать советские модели
«Приходилось прятать деньги в матрас». Истории россиян, впервые отдыхающих на родине
Россияне рассказали о своем первом опыте отдыха на родине
«Сын стал капризным царьком, и виновата в этом я»
45-летняя москвичка рассказала о непоправимых ошибках в воспитании сына
Куда ушли 180 миллиардов рублей Российского научного фонда
Глава РНФ Александр Хлунов рассказал о новых конкурсных правилах и бюджете на 2023 год
Опубликованы первые фото нового модельного ряда «Москвича»
«На войне ломаются единицы»: интервью с военным психологом Михаилом Решетниковым
Военный психолог назвал обстрелянного солдата бесценным контингентом для любой армии
От фишинга до вирусов: как мошенники обкрадывают российских геймеров
«Лаборатория Касперского» зафиксировала всплеск фишинга, нацеленного на игроков Warface
Большая распродажа: на Украине признали факты торговли западным оружием
В Бюро экономической безопасности Украины заявили о фактах перепродажи оружия и гумпомощи Запада
Крайний жесткий: Алиханов предложил полностью остановить ввоз и вывоз товаров в Прибалтике
Губернатор Калининградской области Алиханов допустил запрет на транзит товаров через Прибалтику
От Хабенского до Адель: 15 звезд, чьи роли были вырезаны из финальных версий фильмов
15 актеров, чьи роли «пропадали» из финальных версий известных фильмов
Судьба полковника в России: владелец KFC продает бизнес россиянам
Компания Yum! Brands ведет переговоры о продаже ресторанов KFC в России
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть