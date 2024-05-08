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Бундестаг обратил внимание на письма к Шольцу о прекращении конфликта на Украине

В бундестаге поинтересовались реакцией Шольца на письма о мире на Украине

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IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Депутат Бундестага от Левой партии Гезине Летч обратила внимание на письмо городского собрания Штраусберга, адресованное канцлеру Германии Олафу Шольцу, о прекращении конфликта на Украине. В своем обращении к правительству она интересовалась реакцией главы ФРГ, пишет «Лента.ру»

В своем парламентском запросе депутат спрашивала: «Получил ли федеральный канцлер Олаф Шольц письмо от городского собрания Штраусберга от 9 сентября 2023 года, в котором требовалось немедленное прекращение огня между Россией и Украиной, и сколько подобных писем с требованием он получил от граждан с начала конфликта?»

Ответ на запрос депутата был предоставлен государственным министром при канцлере ФРГ Сарой Рыглевски. Она сообщила: «Федеральному канцлеру не поступало письмо от городского совета Штраусберга от 9 сентября 2023 года.

Статистика по заявлениям граждан по данному вопросу не ведется, поэтому дать соответствующую оценку невозможно».

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в поздравлении по случаю православной Пасхи напомнил о конфликте на Украине.

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

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