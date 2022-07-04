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Как выглядит Лисичанск после окончания боев

3 июля союзные силы России и ЛНР взяли под контроль Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, в котором были украинские войска.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину о полном контроле над территорией ЛНР. «Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Всего в ходе активных наступательный действий взято под контроль 670 квадратных километров территорий», — сообщил министр.

Оставляя населенный пункт, военнослужащие ВСУ взорвали и разрушили часть важных административных зданий Лисичанска, включая мэрию. Войдя в город, союзные силы РФ и ЛНР водрузили на разрушенное здание администрации Знамя Победы.

Лисичанск — город на северо-западе ЛНР, один из крупнейших населенных пунктов региона. Он находится на правом берегу реки Северский Донец. Лисичанск считается одним из старейших городов Донбасса – был основан в 1710 году.

Как выглядит Лисичанск сейчас — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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