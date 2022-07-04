«Самая красивая женщина в мире». Джине Лоллобриджиде — 95

4 июля свой 95-летний юбилей отмечает итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Она родилась в 1927 году в городе Субьяко в семье мастеров-мебельщиков. В 1945-м ее семья переехала на окраины Рима, где Джина зарабатывала свои первые деньги как уличная художница. Она также брала уроки оперного вокала и проходила обучение в театральном училище. Джину неоднократно приглашали сниматься в кино, но поначалу это не интересовало ее, и она отказывалась. Уговоры матери и перспективы заработка привели ее на киноплощадку. В 1946 году Джина начала сниматься в эпизодических ролях.

Вскоре она исполнила главные роли в фильмах «Алина» (1950), «Город защищается» и «Опасно, бандиты!» (1951). Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине режиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952). Этот фильм завоевал призы Каннского и Берлинского кинофестивалей, и на Джину обратили внимание голливудские режиссеры. Вместе с популярностью Джина получила прозвище «Самая красивая женщина в мире». В 1956 году она снялась в одноименном фильме, за главную роль ее удостоили престижной премии «Давид ди Донателло».

В 1960-е Лоллобриджида стала реже сниматься в кино, объясняя это тем, что не хочет повторяться. Она занялась фотожурналистикой, а в 1976 году актриса решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.

Она была замужем за югославским врачом Милко Скофичем, в браке у них родился единственный сын Милко-младший. Двоюродная внучка Джины Франческа Лоллобриджида — чемпионка Италии по конькобежному спорту, бронзовый призер Олимпиады-2022.