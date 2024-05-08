В США озвучили условия приостановки поставок оружия Израилю

Власти США могут перестать поставлять оружие Израилю в случае проведения им военной операции в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом рассказал портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

Как сообщает издание, в подобной ситуации Вашингтон может приостановить поставки или ввести условия на использование израильской стороной некоторых американских оружейных систем.

Издание также отметило, что госсекретарь Энтони Блинкен предупредил руководство Израиля, что военная операция в городе негативно отразится на отношениях двух стран.

Вечером 6 мая Израиль начал наземную операцию в Рафахе, где, по разным данным, находится от одного до 1,5 миллионов беженцев со всего сектора Газа. Мирному населению менее чем за сутки до начала операции было предложено перебраться в «расширенную гуманитарную зону» в 20 км от города.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее политолог объяснил цели операции ЦАХАЛ в районе КПП «Рафах».