В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы

В городе Запорожье, находящемся под контролем Украины, произошли новые взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Подробности не сообщаются.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, а также в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом.

До этого ВС РФ нанесли удары по энергосистеме и складу боеприпасов в Сумах. В ночь на 6 мая Вооруженные силы России ударили по энергосистеме украинского города Сумы и складу боеприпасов в районе НИИ, связанного с химическим производством. По его словам, согласно сообщениям из Сум, теперь на этих производствах подготавливают боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО). Само производство и снаряжение ракет осуществляются в подземных бункерах.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Киев атаковал Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS.