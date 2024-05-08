Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Незадолго до этого сообщалось о воздушной тревоге в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Сообщается также, что в украинской столице — Киеве — произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории страны.

Также в Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV. Дополнительной информации на текущий момент пока нет.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что на Украине после взрыва возникли перебои со светом.