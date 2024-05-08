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США начали в Европе учения Astral Knight 2024 с участием 5 тыс. военных

В Европе начались совместные с США учения Astral Knight 2024

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Kacper Pempel/Reuters

В Европе стартовали учения Astral Knight 2024, проводимые Соединенными Штатами, в которых участвуют 5 тысяч военных из шести стран НАТО. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря американского оборонного ведомства Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов, пишет ТАСС.

По словам представителя Пентагона, эти учения входят в программу крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США на 2024 год. Начавшись в начале недели, они будут длиться две недели и включат более 50 самолетов и других летательных аппаратов, а также 5 тысяч военных из США, Великобритании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии.

Основная цель учений — укрепление совместной противовоздушной и противоракетной обороны.

До этого более десятка военнослужащих получили травмы в ходе учений НАТО в Швеции в результате прыжков с парашютом. По информации Aftonbladet, пострадали военные из США, Венгрии и Италии. Солдаты получили переломы и раны, но их жизни ничего не угрожает. Девять человек были эвакуированы вертолетом, двое доставлены в больницу.

Ранее стало известно, когда завершится военная интеграция Швеции в НАТО.

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