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Трамп обвинил Байдена во внешнеполитической некомпетентности

Трамп: Байден не может иметь дело ни с Путиным, ни с Си Цзиньпином

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Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний глава государства Джо Байден из-за своей некомпетентности не сможет взаимодействовать с лидерами России, КНР и Северной Кореи. Об этом сообщает американский телеканал WGAL.

По словам Трампа, Байден настолько некомпетентен, что понимает, что делает. Поэтому он не может иметь дело с российским президентом Владимиром Путиным, главой Китая Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп подчеркнул, что Байден не справится с ними, так как даже не знает, кто это.

Бывший президент отметил, что нынешний глава государства представляет собой угрозу демократии в США. Трамп выразил убежденность в том, что итоги выборов президента в 2020 году были сфальсифицированы. Он заявил, что стране необходимы честные и свободные выборы, а также право, в случае нарушений, оспорить их результаты.

До этого Трамп на закрытом мероприятии сравнил администрацию Байдена с гестапо.

Ранее Трамп разработал план урегулирования конфликта на Украине.

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Выборы в США — 2024
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