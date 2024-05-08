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Эксперт озвучила экологичную альтернативу жидкости для розжига углей

Эксперт Седова предложила разжигать угли в мангале растительным маслом

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Shutterstock

Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей. Соответствующий совет дала директор службы исследований и разработок «Юнилевер Русь» Евгения Седова, пишет РИА Новости.

«Мало кто из любителей шашлыка всерьез задумывается об углеродном следе. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса, но мы можем сократить эти выбросы», — сказала она.

Она также добавила, что для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты.

До этого врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что избежать изжоги и другого дискомфорта в ЖКТ можно, если съесть не более 200-250 граммов шашлыка за раз.

Мясо нужно сочетать его со свежими овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом. Это позволит улучшить пищеварение и замедлить всасывание сахара в кровь.

Ранее стали известны самые шашлычные регионы России.

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