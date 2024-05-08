Эксперт озвучила экологичную альтернативу жидкости для розжига углей

Во время приготовления шашлыка на майских праздниках лучше использовать растительное масло вместо токсичной жидкости для розжига углей. Соответствующий совет дала директор службы исследований и разработок «Юнилевер Русь» Евгения Седова, пишет РИА Новости.

«Мало кто из любителей шашлыка всерьез задумывается об углеродном следе. Углекислый газ неизбежно выделится в атмосферу при приготовлении мяса, но мы можем сократить эти выбросы», — сказала она.

Она также добавила, что для розжига не следует использовать жидкости с резким неприятным запахом — скорее всего, они содержат отработанные нефтепродукты.

До этого врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, что избежать изжоги и другого дискомфорта в ЖКТ можно, если съесть не более 200-250 граммов шашлыка за раз.

Мясо нужно сочетать его со свежими овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом. Это позволит улучшить пищеварение и замедлить всасывание сахара в кровь.

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