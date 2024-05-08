В Киеве и на западе Украины произошли многочисленные взрывы

В украинской столице — Киеве — произошли взрывы на фоне воздушной тревоги на всей территории страны. Об этом пишут украинские СМИ.

Также в Кременчуге Полтавской области были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил украинский телеканал ICTV. Дополнительной информации на текущий момент пока нет.

В Ивано-Франковской области на западе Украины также произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное. Новости». Подробности не уточняются.

Объявлена воздушная тревога на всей территории Украины и в районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей, контролируемых Киевом.

До этого сообщалось о взрывах в городе Запорожье, находящемся под украинским контролем.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.