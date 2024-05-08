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Шойгу поздравил российских военных, освободивших села Соловьёво и Котляровка

Шойгу поздравил российских военных с освобождением Соловьёво и Котляровки

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Виктор Толочко/РИА Новости

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил российских бойцов с освобождением населенных пунктов Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал военного ведомства.

Министр обороны направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 55-й отдельной гвардейской горной мотострелковой бригады, освободившему населённый пункт Соловьёво, расположенный на территории Донецкой народной республики. Шойгу подчеркнул, что бригада «Чёрных барсов» с честью выполняет задачи на самых ответственных направлениях. Солдаты и офицеры соединения в боях на Черниговском и Марьинском направлениях, при освобождении Лисичанска и Авдеевки вписали в историю славные страницы подвигов. Трое бойцов удостоены звания России, свыше 1500 награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия.

Шойгу также поздравил военнослужащих 272-го мотострелкового полка, освободивших село Котляровка в Харьковской области. Бойцы полка с честью выполняют воинский долг в специальной военной операции, демонстрируя храбрость, самоотверженность и доблесть. Свыше 3000 военнослужащих полка за мужество и героизм награждены государственными и ведомственными наградами.

Глава Министерства обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу и выразил уверенность в том, что продолжат с честью служить России и обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан страны.

До этого глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что Россия «должна действовать жестче» в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в День Победы на выставке «Россия» расскажут о героизме бойцов спецоперации.

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