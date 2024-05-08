Стоматолог предупредил, почему опасно ходить со старыми коронками

Срок службы зубных коронок зависит от ряда факторов и может составлять более 20 лет. Однако, важно периодически оценивать их состояние, поскольку использование коронок с изъянами может спровоцировать ряд проблем со здоровьем, рассказал стоматолог ортопед высшей категории «СМ-Стоматология», к.м.н. Юрий Калинин.

Он отметил, что фактически срок службы коронок зависит от ряда факторов, среди которых: материал, из которого сделана коронка; уровень гигиены полости рта; наличие сопутствующих патологий. При правильном уходе и чистке зубов, регулярном осмотре и профессиональной гигиене полости рта современные керамические коронки могут функционировать более 20 лет.

По его словам, на срок службы сильно влияет и состояние зуба, на который изготавливается коронка. Если пациент отказывается адекватно восстановить разрушенный зуб, подходит к этапу протезирования несвоевременно, когда зуб разрушен до уровня или ниже уровня десны, сделать точное краевое прилегание будет невозможно. Подобная конструкция никогда не будет герметичной, а значит, зуб под коронкой будет разрушаться.

«Также следует понимать, что наличие коронки не исключает развитие кариеса корня зуба, пародонтального кармана, патологической стираемости. Это может приводить к сколам коронок, развитию подвижности зубов, нарушению фиксации коронки. Все это, в свою очередь, потребует ревизии твердых тканей зуба и замены коронки на новую, если удастся сохранить зуб. Поэтому важно регулярно посещать врача-стоматолога, чтобы он оценивал состояние коронки», — рассказал Калинин.

Помимо длительности использования коронок, на профилактическом осмотре стоматолог-ортопед оценивает следующие параметры: качество краевого прилегания коронки к зубу, состояние десны и костной ткани рядом с коронкой, данные рентгенограммы зуба, жалобы пациента, наличие сколов керамических реставраций, окклюзионные контакты и т.д. Исходя из этого принимается решение, насколько срочно необходима замена коронки.

«Несвоевременное обращение по замене коронки грозит перегрузкой зубов при нарушении смыкания и сколах. Нарушение прилегания может приводить к развитию кариеса корня и прогрессированию развития пародонтальных карманов, что в итоге потребует удаления зуба. В таких условиях не помогут ни хорошие материалы, ни способ фиксации коронки. А если доктор все же возьмется за восстановление такого зуба, то на него это будет последняя коронка, так как повторить реставрацию будет невозможно», — предупредил специалист.

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