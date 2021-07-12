«Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти
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Тысячи кубинцев вышли на улицы своих городов. Они выступают против политики действующей власти. Граждане требуют свободы, демократии, а также более решительных действий со стороны коммунистического правительства.
Среди проблем протестующие выделяют недостаточную борьбу против пандемии коронавируса — Куба отказалась от российской и китайской вакцин при высоком росте заболеваемости. Кубинцы также недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.
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