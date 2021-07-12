12 июля 2021, 22:20 Фоторепортажи «Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти

close Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19 Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает В последние дни были зарегистрированы антирекорды — почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей. Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США. Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!» Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю» В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ — «Черные береты». «США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.



Тысячи кубинцев вышли на улицы своих городов. Они выступают против политики действующей власти. Граждане требуют свободы, демократии, а также более решительных действий со стороны коммунистического правительства.



Среди проблем протестующие выделяют недостаточную борьбу против пандемии коронавируса — Куба отказалась от российской и китайской вакцин при высоком росте заболеваемости. Кубинцы также недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.



Ситуация на Кубе — в фотогалерее «Газеты.Ru».