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Фоторепортажи

«Долой коммунизм!»: как на Кубе протестуют против власти

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Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах
Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах
Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19 Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19
Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19
Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства
Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства
Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает
Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает
В последние дни были зарегистрированы антирекорды &mdash; почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей. В последние дни были зарегистрированы антирекорды &mdash; почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей.
В последние дни были зарегистрированы антирекорды — почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей.
Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны
Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США. Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США.
Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!» Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!»
Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!»
Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю» Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю»
Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю»
В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ &mdash; «Черные береты». В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ &mdash; «Черные береты».
В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ — «Черные береты».
&laquo;США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств&raquo;, &ndash; заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. &laquo;США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств&raquo;, &ndash; заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
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Демонстрация 11 июля в кубинском городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос стала первой в ряду масштабных выступлений как минимум в 15 городах
Причиной стали экономические трудности, которые усугубились в последнее время из-за пандемии COVID-19
Кроме того, сама по себе проваленная борьба с COVID-19 и дефицит медицинских препаратов стали еще одной из причин недовольства
Куба отказалась от иностранных вакцин, а двух собственных, по словам экспертов, банально не хватает
В последние дни были зарегистрированы антирекорды — почти 7000 новых заболевших в день и 47 смертей.
Отмечается, что в ряде городов протестующие скандируют «Свободу!», «Мы не боимся!» и «Долой коммунизм!», требуют «проведения свободных выборов», что нехарактерно для политической культуры страны
Президент Кубы Мигель Диас-Канель нашел причину протестов в действиях США.
Кубинский лидер также призвал 11 июля своих сторонников выйти на защиту от провокаций, причем аналитики по-разному оценивают его формулировку «Революционеры на улицу! Отдан приказ к бою!»
Проправительственные демонстранты действительно вышли на марш в Гаване под кубинским флагом с лозунгами «эти улицы принадлежат Фиделю»
В столицу страны Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. По ряду сообщений в соцсетях также мобилизован кубинский спецназ — «Черные береты».
«США считают, что протесты на Кубе вызваны суровыми реалиями жизни в этой стране, а не вмешательством других государств», – заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Тысячи кубинцев вышли на улицы своих городов. Они выступают против политики действующей власти. Граждане требуют свободы, демократии, а также более решительных действий со стороны коммунистического правительства.

Среди проблем протестующие выделяют недостаточную борьбу против пандемии коронавируса — Куба отказалась от российской и китайской вакцин при высоком росте заболеваемости. Кубинцы также недовольны растущим дефицитом электроэнергии и продовольствия.

Ситуация на Кубе — в фотогалерее «Газеты.Ru».
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